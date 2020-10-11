مصادر: تطبيق قانون المرور على «على غزلان» بسبب السرعة الزائدة

أكدت مصادر مطلعة، تطبيق قانون المرور الجديد على اليوتيوبر علي غزلان، بعد ظهوره في فيديو أثناء قيادة سيارته على أحد الطرق السريعة، بسرعة تقترب من 250 كم في الساعة، مشددة على أن هناك إجراءات قانونية يتم الالتزام بها.وأوضحت المصادر أن قانون المرور الجديد ينص على أنه في حالة تجاوز السرعة المقررة بما يجاوز 50 كم في الساعة تصل الغرامة إلى 8 آلاف جنيه، وهذه المخالفة لا يجوز التصالح فيها وتخصم 5 نقاط من السائق.وظهر على غزلان، خلال الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، برفقة زميله محاولا إخافته أثناء قيادته السيارة، ما اضطره إلى الاتصال بوالده للضغط عليه من أجل السير على سرعة أقل.