«مياه الفيوم»: 802 متقدمون يؤدون الاختبارات التحريرية لوظيفة «فنى»

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، اليوم الأحد، الاختبارات التحريرية لوظيفة فنى ميكانيكا وكهرباء، وذلك بمقر كلية التربية بالفيوم، وكانت الشركة قد أعلنت مسبقا عن حاجتها لفنيين بنظام التعاقد.وصرح اللواء هشام درة، رئيس مجلس الإدارة، أن عدد ٨٠٢ أدوا الاختبارات التحريرية لوظيفة فني ميكانيكا وكهرباء.وأكد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من تعقيم القاعات واستخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي.