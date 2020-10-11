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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرار 42 فرد أمن من الأسر لدى «طالبان»

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:27 م
طالبان
طالبان
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أعلن حاكم إقليم "زابول" الأفغاني محمد نبي أحمدزاي، اليوم الأحد، فرار 42 من قوات الشرطة والجيش كانوا أسرى لدى جماعة "طالبان"، وتمكنهم من الوصول لمناطق واقعة تحت سيطرة الحكومة.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، أن الأسرى كانوا محتجزين بضاحية "شاهجوي"، واختطفتهم الجماعة من أحد الطرق السريعة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتابعت القناة أن مدنيا واحدا تمكن من الفرار مع أفراد الأمن، لافتة إلى أن عددا منهم قال إنه تعرض للتعذيب على أيدي الجماعة، وأعرب عدد آخر عن استعداده للعودة إلى الخدمة مرة أخرى.

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