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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

منها «معارض الزي المدرسي».. 6 تعليمات للمديريات التعليمية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:11 م
معارض الزي المدرسي
معارض الزي المدرسي
نورهان عبدالرحمن
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عمّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منشورًا لمديري مديريات التربية والتعليم، للتنسيق مع مديريات الطرق والنقل، التموين، التجارة الداخلية، وهيئة الأبنية التعليمية"؛ استعدادًا للعام الدراسي وتوجيهات رئيس الوزراء للتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومُديريات التعليم بالمحافظات؛ للتجهيز للعام الجديد 20202021.

وشددت على اتخاذ اللازم من خلال:

١- إغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) الموجودة بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي أنشطة تعليمية خارج المدارس.

٢- التنسيق مع مديرية التربية والتعليم للانتهاء من أعمال الصيانة للمدارس والمنشآت التعليمية والفصول قبل بدء العام الدراسي.

٣- سرعة إنهاء أعمال التشطيب والاستلام للمدارس التي ستدخل الخدمة بداية من العام الدراسي الحالي، والتأكيد على توافر جميع التجهيزات التعليمية.

٤- التأكيد على أعمال النظافة والتجميل حول المدارس، وإزالة الإشغالات خاصة الأكشاك والباعة الجائلين.

٥- التنسيق مع مديرية التربية والتعليم وأقسام مراكز الشرطة لتأمين المدارس، والتأكيد على سلامة الطرق المؤدية إليها.

٦- إقامة معارض الزي المدرسي والأدوات المدرسية للبيع بأسعار مخفضة؛ لتوفير احتياجات الطلاب قبل العام الدراسي الجديد.

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