برلماني: السيسي حريص على مصارحة الشعب في كافة القضايا

أكد جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه مقاليد الحكم وهو صادق مع الشعب، مشيرًا إلى أن بعض القرارات لم تنل رضا البعض إلا أنها في المصلحة العامة للشعب.وأشار طلعت، في بيان له، إلى أن ما ذكره الرئيس خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، يؤكد حرصه على المصارحة والمكاشفة مع شعبه، موضحا أن إصرار السيسي على طرح كافة القضايا أمام المواطنين رسالة طمأنة بأننا نسير في الطريق الصحيح.ولفت جون طلعت، إلى أن ما شهدته مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من نهضة غير مسبوقة في كافة القطاعات يأتي بفضل توجيهات الدولة وحرصها الدائم على تحقيق تنمية حقيقية.وقال: مصر تسابق الزمن من أجل اللحاق بالدول العظمى، خصوصا بعدما شهدته من تراجع في السنوات الماضية، بسبب سياسات خاطئة في جميع الملفات، مشيرًا إلى أن وقوف المصريين خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة هو السبيل لتحقيق كل أحلامنا في المستقبل.