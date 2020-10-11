ليبيا: 1026 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:09 م
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، تسجيل 1026 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصل العدد الكلي للإصابات إلى 42 ألفًا و712 حالة.
وأوضح المركز - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية - أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة؛ ليبلغ عدد الوفيات 631 حالة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 247 حالة شفاء؛ ليصل عدد المتعافين إلى 24 ألفًا و38.
كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأوضح المركز - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية - أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة؛ ليبلغ عدد الوفيات 631 حالة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 247 حالة شفاء؛ ليصل عدد المتعافين إلى 24 ألفًا و38.
كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.