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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليبيا: 1026 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:09 م
ليبيا كورونا
ليبيا كورونا
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، تسجيل 1026 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصل العدد الكلي للإصابات إلى 42 ألفًا و712 حالة.

وأوضح المركز - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية - أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة؛ ليبلغ عدد الوفيات 631 حالة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 247 حالة شفاء؛ ليصل عدد المتعافين إلى 24 ألفًا و38.

كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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