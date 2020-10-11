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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين» تطرح بشاير بحيرة ناصر.. البلطي الشبارة بـ22 جنيها وقشر البياض الأسواني بـ35

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:08 م
الأسماك
الأسماك
صلاح عامر
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قال محمد نبيل مدير إدارة المنافذ المتحركة بالشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم تخفيض منتجات بحيرة ناصر بنسبة 30% إلى 40% لتشمل طرح أول بشاير إنتاج البلطي الشبارة ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة بسعر 22 جنيها للكيلو، وطرح أسماك الرعاش والارنوم والحيتان، بسعر 18 جنيها للكيلو، وطرح قشر البياض الأسواني بسعر 35 جنيها.

وأوضح مدير إدارة المنافذ المتحركة بالشركة في تصريح خاص الدستور، إن المنافذ المتحركة يتم الدفع بها في المناطق التي تخلو من الخدمات والميادين والتجمعات الجديدة وبعض محافظات الوجه البحري.

ولفت إلى أن هناك إقبال كبير على شراء الأسماك نتيجة الجودة العالية وتراجع الأسعار، حيث يتم طرح الماكريل الإسباني بسعر 25 جنيها والمكرونة الخليجي بسعر 26 جنيها والفيليه الأبيض بـ 30 جنيها، والأحمر بـ 35 جنيها، والجمبري الجامبو بسعر 140 جنيها.

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