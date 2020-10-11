تكريم أبطال «الاختيار» فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

تواجد طاقم عمل الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" بالندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، بتواجد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن التكريمات التي تقدمها القوات المسلحة لعدد ممن أسهموا في نشر الوعي ضد الإرهاب خلال الفترة الماضية.وكان من بين المكرمين: أمير كرارة ومحمود حافظ ودينا فؤاد وإسلام حافظ وباهر دويدار، وعدد من المشاركين بالمسلسل الذي عرض خلال رمضان الماضي.وأعرب كل فرد من المشاركين في العمل عن سعادتهم بتواجدهم في العمل وتواجدهم اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي."الاختيار" الجزء الأول بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، إسلام حافظ، سارة عادل، محمود حافظ، مها نصار، ضياء عبدالخالق، سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي.