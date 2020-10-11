سر نفوق 11 درفيلًا بمحمية وادي الجمال بالبحر الأحمر

رصدت وزارة البيئة نفوق عدد إحدى عشر درفيلًا متفاوت الأحجام من نوع الفم الزجاجي، متواجدة جميعها بالقرب من بعضها على الشاطئ بساحل المنطقة الواقعة جنوب محمية وادي الجمال بالبحر الأحمر.وأصدرت وزيرة البيئة تكليفًا بتشكيل فريق عمل من المختصين بمحميات البحر الأحمر لمعاينة موقع البلاغ لتحديد نوع الحيوانات النافقة والأسباب التي قد تكون أدت إلى نفوقها واتخاذ ما يلزم نحو التعامل مع الحيوانات النافقة بشكل آمن وطبقا للمعايير الصحية المتبعة في مثل تلك الحالات.قال أحد العاملين بمحمية وادي الجمال بالبحر الأحمر، إن السر وراء نفوق 11 درفيلًا، هو انحسار المياه في لاجونا بسبب ظاهرة الجذر التي تصل إلى أقل مدى لها خلال الفترة التي شهدت حادث النفوق، مما أدى إلى انخفاض منسوب المياه فلم يتمكن الدرافيل من الخروج إلى البحر المفتوح، فأثر على الحياة البحرية، منوها أن للمرة الأولى تحدث تلك الظاهرة بنفوق عدد هائل من الكائنات البحرية.وتابع في تصريحات لـ"الدستور" أن رجال القوات المسلحة الذين بلغوا وزارة البيئة بنفوق إحدى عشر درفيلًا متفاوت الأحجام، مؤكدا أنه يجب إيجاد حلول لتفادي حوادث الثدييات البحرية بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد من خلال دراسات علمية.الجدير بالذكر أن وزيرة البيئة وجهت باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الصدد لمتابعة مثل هذه الحوادث وزيادة عمليات الرصد بالبحر الأحمر وخليج العقبة، كما أكدت على أهمية تعاون القطاع السياحي والجمعيات الأهلية مع مناطق المحميات الطبيعة للإبلاغ عن أي ظاهرة غير طبيعية قد تنتج مستقبلا والقيام بتوسيع دور التوعية علاوة على اتخاذ كافة الإجراءات لرصد أي حالات لممارسات أي نشاط مخالف أو يتجاوز القواعد المحددة التي ينظمها قانون البيئة والاتفاقيات الدولية الملزمة للحفاظ على التنوع البيولوجي.