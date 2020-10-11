رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أكتوبر 2020 الموافق 24 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تدشن مشروعا للمسح الجيولوجي في غينيا الإستوائية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:04 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعلنت حكومة غينيا الاستوائية اليوم الأحد، عن بدء أعمال مشروع المسح الجيولوجي في منطقة حوض "ريو موني"، وذلك للبحث عن الثروات الطبيعية، بالتعاون مع روسيا التي تتولى هذا المشروع عبر شركة "روسجيولوجي".

وأوضحت حكومة غينيا الإستوائية- في بيان لها- أن هذا المشروع يأتي في إطار التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا التعاون توج بإطلاق هذا المشروع للمسح الجيولوجي لمنطقة حوض "ريو موني" الغني بالثروات النفطية والمعدنية.

وأشار البيان إلى أن شركة "روسجيولوجي" بدأت أعمال المسح الجيولوجي وفقا للاتفاقية الموقعة بين البلدين في شهر مايو الماضي، مضيفًا أن عملية المسح الجيولوجي تستهدف إجراء تحليل جيولوجي لمنطقة حوض "رويو موني"، من أجل عمليات التنقيب وسحب عينات من التربة للكشف عن وجود أي آبار بترولية أو آثار لمعادن محتملة في هذا الموقع.

وقال وزير المعادن والبترول في غينيا الإستوائية جابريل اوبيانج ليم "نتطلع أن تكون هذه المنطقة محركا جديدا لاستخراج الثروات الطبيعية من بترول وغاز طبيعي وأيضا للمناجم والمعادن"، مضيفا أن "أنشطة التنقيب ستشكل قاعدة للمرحلة المقبلة المتعلقة بنمو بلادنا الصناعي".

ووصف مشروع التنقيب بأنه كان حلما منذ عشرات السنوات وأصبح الآن حقيقة، مشيرًا إلى أن منطقة "ريو موني" تعد واحدة من المناطق الواعدة لعمليات التنقيب عن الثروات الطبيعية، ومن المنتظر أن تسهم في زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي في البلاد.

موضوعات متعلقة

سفيرة المستقبل.. من هي «هالة» التي جاورت الرئيس في ندوة القوات المسلحة التثقيفية؟

أسباب تحفزك لتناول بيضة واحدة على الأقل يوميًا

«الرى» تعلن الاستنفار العام: نستعد لفيضان عالٍ يستمر لمنتصف نوفمبر

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

الصور

image description

استمرار العمل بمحطة رفع نزلة باخوم ضمن مبادرة حياة كريمة بأسيوط

image description

الرئيس السيسي يزور جناح مدينة الأثاث بمعرض «تراثنا»

image description

محافظ أسيوط يلتقى أهالى قرى ديروط لبحث احتياجاتهم وحل شكاواهم

image description

محافظ أسيوط يلتقى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

image description

«مرافق الدقهلية» تحرر شوارع سندوب من الباعة الجائلين

الأكثر قراءة

ننشر صورة ضوئية من جواز سفر شقيق حسن مالك المتهم بتمويل الإخوان

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

الضباع مهددة بالانقراض في الجزائر

جزيرة في كوستاريكا تتحول من سجن قاتم إلى جنة سياحية

مراهقة أميركية تحطم رقمين قياسيين لأطول ساقين

هرمون «الحب» يمكن أن يحمل مفتاحًا لعلاج كورونا

أيام زمان

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

توفي حزنًا على زوجته.. قصة فنان مسيحي حفظ القرآن وشارك في «كليم الله»

«قبل رحيلها بيومين».. كواليس إذاعة خبر وفاة «أم كلثوم» بالخطأ

«كنت ناصري».. اعترافات نجيب محفوظ عن ثورة يوليو

مقالات الرأي
ماجد حبته
نوبل للسلام.. والطعام
د.أحمد الخميسى
ذكرى ميلاد شوقى.. شاعر الأمراء
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
المزيد

الثقافة

الاحتفاء بكولومبيا في ثالث أمسيات «علاقات ثقافية»

«رئيس قصور الثقافة»: تخرج أول دفعة من مشروع «ابدأ حلمك» بارقة أمل

خالد جلال يشهد الليلة الثالثة لحفلات فرقة «رضا» بساحة الهناجر

«ربع قرن لاقتناص تنهيدة».. ديوان جديد لمروة مجدى عن قصور الثقافة