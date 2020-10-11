للمرة الثانية.. رئيس الزمالك يطعن أمام مجلس الدولة على قرار إيقافه

أقام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اليوم، دعوى قضائية جديدة، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام اللجنة في قرارها الصادر إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.وذكرت الدعوى أن قرار اللجنة الأولمبية مخالف للقانون والدستور، وأنه سبق وأن صدرت أحكام قضائية ببطلان قرارات اللجنة الأولمبية ضده، كما أن القرار صدر على خلفية استبعاد هاني العتال.وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الجاري، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لرئيس بديل له.جدير بالذكر أن رئيس الزمالك المعزول أقام أمس السبت دعوى قضائية أيضا للمطالبة بإيقاف قرار اللجنة الأوليمبية المتضمن إيقافه عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات، وحملت الدعوى رقم 2015 لسنة 75 قضائية.