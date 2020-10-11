تعاون عسكري بين السودان وروسيا في المجال البحري

تسلمت قيادة القوات البحرية السودانية بقاعدة بورتسودان البحرية، سفينة تدريب حربية مهداة من روسيا، وذلك في إطار التعاون العسكري المتطور بين الخرطوم وموسكو.وجرت مراسم التسليم والتسلم بالقاعدة البحرية، حيث تم إنزال العلم الروسي ورفع علم السودان إيذانا بتسلم السفينة بحضور وفد روسي رفيع المستوى، وعدد من قادة القوات البحرية السودانية وممثلين لمنظومة الصناعات الدفاعية.وقال اللواء بحري مهندس حاج أحمد يوسف ممثل قائد القوات البحرية، في كلمته خلال مراسم الاستلام، إن السفينة تعد إضافة حقيقية لقدرات القوات البحرية، خاصة في مجال التدريب، مثمنا الدعم الروسي في هذا الصدد.