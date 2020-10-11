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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 6 أطنان زيت طعام مجهول المصدر داخل مصنع بطنطا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:00 م
زيت طعام
زيت طعام
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم الأحد، من ضبط 6 أطنان زيت طعام مجهول المصدر ودون مستندات داخل مصنع تعبئة بطنطا، وطن لحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع بالمحلة الكبرى.

كان العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين بالغربية، تلقى إخطارا من العقيد محمد نصحى وكيل مباحث الإدارة، بضبط 6 أطنان و38 كيلو زيت طعام دون مستندات ومجهولة المصدر، بحوزة مالك مصنع لتعبئة زيت الطعام بطنطا دون ترخيص، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط طن و97 كيلو لحوم مستوردة،) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة ودون مستندات ومجهولة المصدر، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالمحلة الكبرى، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات في الواقعتين، وتحرير المحاضر لأصحابها المخالفين، وإخطار النيابة العامة لتجري شئونها.

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