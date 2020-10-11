رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أكتوبر 2020 الموافق 24 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوروبا تضع قيودًا جديدة لسفر الأتراك إليها

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:00 م
سفر الأتراك
سفر الأتراك
مروة عنبر
طباعة
تواصل عدة دول أوروبية فرض مزيد من القيود على دخول الأتراك إلى أراضيها، بسبب ارتفاع معدلات تفشي وباء فيروس كورونا بين أبناء الشعب التركي، يأتى ذلك بالتزامن مع تضليل الحكومة التركية للرأي العام العالمي حول إحصاءاتها بشأن الإصابات، وفشلها في تطبيق الإجراءات الاحترازية، واحتواء التداعيات الاقتصادية للوباء في الوقت نفسه.

وذكر موقع سوزجو التركي، أن ألمانيا وضعت المزيد من العراقيل أمام تسجيل تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك، وهي ذاتها القيود التي فرضتها فرنسا وهولندا وبلجيكا، رغم محاولات تركيا إجراء تسهيلات لدخول مواطني هذه الدول إلى الأراضي التركية، لتنشيط السياحة، في سبيل إنعاش الاقتصاد التركي المتهاوي.

ووضعت ألمانيا عدة شروط لحصول الأتراك على التأشيرات الألمانية، منها تحديد الزيارات العائلية في حالات الوفاة والزفاف والولادة الحديثة، وأن تكون الزيارة مؤقتة، كما اشترطت أن تكون الزيارة إما من قبل الزوج أو الزوجة، أو من يحصلون على تصريح إقامة داخل ألمانيا، أو تكون رحلات العمل الحتمية التي يجب أن تتم لسبب مهم مع إرسال خطاب استثناء من جهة العمل داخل ألمانيا، كما تم منع الموظفين غير أساسيين من السفر، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.

يذكر أن سبب فرض تلك القيود تعود إلى تضليل الحكومة التركية وإخفائها الأرقام الحقيقية للمصابين بكورونا، إذ اكتشفت العديد من السفارات والقنصليات، حالات إصابة بكورونا بين المسافرين الأتراك، وعدم اتخاذ الطيران التركي الإجراءات اللازمة لفحص المسافرين.

موضوعات متعلقة

لفتة إنسانية.. السيسى يطالب الشيخ الجندى بإزالة الكمامة

إصابة الفنان هيثم نبيل بكورونا

الباز يكشف بالمستندات فضائح الأجير الهارب الشناف «مدير مكملين»

«الرى» تعلن الاستنفار العام: نستعد لفيضان عالٍ يستمر لمنتصف نوفمبر

الصور

image description

استمرار العمل بمحطة رفع نزلة باخوم ضمن مبادرة حياة كريمة بأسيوط

image description

الرئيس السيسي يزور جناح مدينة الأثاث بمعرض «تراثنا»

image description

محافظ أسيوط يلتقى أهالى قرى ديروط لبحث احتياجاتهم وحل شكاواهم

image description

محافظ أسيوط يلتقى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

image description

«مرافق الدقهلية» تحرر شوارع سندوب من الباعة الجائلين

الأكثر قراءة

ننشر صورة ضوئية من جواز سفر شقيق حسن مالك المتهم بتمويل الإخوان

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

الضباع مهددة بالانقراض في الجزائر

جزيرة في كوستاريكا تتحول من سجن قاتم إلى جنة سياحية

مراهقة أميركية تحطم رقمين قياسيين لأطول ساقين

هرمون «الحب» يمكن أن يحمل مفتاحًا لعلاج كورونا

أيام زمان

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

توفي حزنًا على زوجته.. قصة فنان مسيحي حفظ القرآن وشارك في «كليم الله»

«قبل رحيلها بيومين».. كواليس إذاعة خبر وفاة «أم كلثوم» بالخطأ

«كنت ناصري».. اعترافات نجيب محفوظ عن ثورة يوليو

مقالات الرأي
ماجد حبته
نوبل للسلام.. والطعام
د.أحمد الخميسى
ذكرى ميلاد شوقى.. شاعر الأمراء
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
المزيد

الثقافة

الاحتفاء بكولومبيا في ثالث أمسيات «علاقات ثقافية»

«رئيس قصور الثقافة»: تخرج أول دفعة من مشروع «ابدأ حلمك» بارقة أمل

خالد جلال يشهد الليلة الثالثة لحفلات فرقة «رضا» بساحة الهناجر

«ربع قرن لاقتناص تنهيدة».. ديوان جديد لمروة مجدى عن قصور الثقافة