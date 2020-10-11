أوروبا تضع قيودًا جديدة لسفر الأتراك إليها

تواصل عدة دول أوروبية فرض مزيد من القيود على دخول الأتراك إلى أراضيها، بسبب ارتفاع معدلات تفشي وباء فيروس كورونا بين أبناء الشعب التركي، يأتى ذلك بالتزامن مع تضليل الحكومة التركية للرأي العام العالمي حول إحصاءاتها بشأن الإصابات، وفشلها في تطبيق الإجراءات الاحترازية، واحتواء التداعيات الاقتصادية للوباء في الوقت نفسه.وذكر موقع سوزجو التركي، أن ألمانيا وضعت المزيد من العراقيل أمام تسجيل تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك، وهي ذاتها القيود التي فرضتها فرنسا وهولندا وبلجيكا، رغم محاولات تركيا إجراء تسهيلات لدخول مواطني هذه الدول إلى الأراضي التركية، لتنشيط السياحة، في سبيل إنعاش الاقتصاد التركي المتهاوي.ووضعت ألمانيا عدة شروط لحصول الأتراك على التأشيرات الألمانية، منها تحديد الزيارات العائلية في حالات الوفاة والزفاف والولادة الحديثة، وأن تكون الزيارة مؤقتة، كما اشترطت أن تكون الزيارة إما من قبل الزوج أو الزوجة، أو من يحصلون على تصريح إقامة داخل ألمانيا، أو تكون رحلات العمل الحتمية التي يجب أن تتم لسبب مهم مع إرسال خطاب استثناء من جهة العمل داخل ألمانيا، كما تم منع الموظفين غير أساسيين من السفر، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.يذكر أن سبب فرض تلك القيود تعود إلى تضليل الحكومة التركية وإخفائها الأرقام الحقيقية للمصابين بكورونا، إذ اكتشفت العديد من السفارات والقنصليات، حالات إصابة بكورونا بين المسافرين الأتراك، وعدم اتخاذ الطيران التركي الإجراءات اللازمة لفحص المسافرين.