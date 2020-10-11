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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«العامة الجملة» تكشف تفاصيل القافلة التموينية 199 لشمال سيناء

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 12:59 م
القافلة التموينية
القافلة التموينية
صلاح عامر
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أطلقت الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات لوزارة التموين والتجارة الداخلية القافلة التموينية الجديدة رقم ١٩٩ لمحافظة شمال سيناء محملة بالسلع التموينية لمنظومة التموين الجديدة لتعزز الأرصدة الاحتياطية في مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتكفي عدة شهور مقبلة.

وأعلن المحاسب فتحي راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، في تصريح خاص للدستور، أن القافلة التموينية رقم ١٩٩ تضمنت ضخ ١٠٠ طن سكر تمويني معبأ يطرح بسعر الكيلو ٨ جنيهات ونصف الجنيه، وضخ ٥ أطنان من المكرونة لتطرح العبوة نصف كيلو بسعر ٣ جنيه ونصف الجنيه، وضخ ٣٠ طنا من الدقيق استخراج ٧٢% الفاخر بسعر ٦ جنيهات و٢٥ قرشا للكيلو، وضخ ٥٠٠ كرتونة ألبان جافة بسعر ١٧ جنيها للعبوة الواحدة، و٣٠٠ كرتونة جبنة جرين لاند بسعر العبوة الواحدة زنة نصف كيلو بـ ٨ جنيهات لصالح منظومة التموين الجديدة، لافتا إلى أن تلك السلع جار تفريغها في المخازن بالعريش وبئر العبد.

وأكد أن الأرصدة الاحتياطية لسلعة السكر تكفي الاحتياجات لمدة ٣ أشهر، وسلعة الزيت 3 أشهر، والأرز يكفي لمدة شهر ونصف، وباقي السلع مثل المكرونة والدقيق والجبن وغيرها من السلع غير الأساسية تكفي لمدة شهر ونصف أيضا.

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