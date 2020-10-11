«القاهرة»: تأهب كبير بسبب أعداد مرشحي النواب الكبيرة

انتهت محافظة القاهرة للانتخابات البرلمانية بالمرور على الشوارع والتأكد من نظافتها والأماكن المصرح بها للدعاية الانتخابية، والتأكد من تطهير دورات المياة العامة في ظل الظروف الخاصة بتفشي فيروس كورونا المستجد.وتستعد المحافظة الأكبر على مستوى الجمهوررية من حيث الكثافة السكانية، والتي تضم 7 ملايين ناخب، يدلون بأصواتهم للمرشحين، للانتخابات البرلمانية.وأعلنت محافظة القاهرة بالتأكيد على أجهزتها بتنسيق للدعاية الانتخابية الخاصة، بما لا يتعارض مع الشروط الخاصة بالدعاية، والوقوف على مسافة واحدة مع جميع المرشحين والتعامل معهم جميعا بنفس الصورة.وتخوض المحافظة الإنتخابات البرلمانية في ظل وجود 130 متقدما في القاهرة، و30 قائمة، و31 للفردي، مشددة على رؤساء الأحياء بالتأهب نظرا لارتفاع أعداد المرشحين، ما سيخلق حالة من المنافسة الكبيرة.