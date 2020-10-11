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رئيس التحرير التنفيذي
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«اليوم العالمي للفتيات».. أبرز المخاطر النفسية والجسدية الناتجة عن الختان

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:34 م
الختان
الختان
شيماء دهب
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يوافق اليوم 11 أكتوبر اليوم العالمي للفتيات حيث حددته الأمم المتحدة لهذا العام لتمكين الفتيات للتغلب على المحن والمشكلات، كما يساعد اليوم العالمي للفتيات على وضع المراهقات في مأمن ضد المشكلات وضد أساليب العنف والاستغلال.

تم إطلاق هذا اليوم في عام 2012؛ لمعالجة القضايا التي تؤثر على الشابات في جميع أنحاء العالم مثل زواج الأطفال وعدم المساواة والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

ومن بين أنواع العنف التي تتعرض لها الإناث هي الختان مما يعرض الفتاة للعديد من المخاطر النفسية والجسدية ويعد انتهاكا لحقوقها.

- مخاطر الجسدية للختان

النزيف والعدوى البيكترية، احتباس البول، تقرحات، صدمة، ألم شديد.. كلها من مضاعفات الختان.

وهناك مضاعفات من الممكن أن تحدث للمرأة نتيجة ختان الإناث التهابات متكررة في المسالك البولية، مضاعفات خلال الولادة، تزيد من خطر وفاة الأطفال، العقم، ألم خلال العلاقة الجنسية.

- الآثار النفسية للختان

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن من الآثار النفسية لختان الإناث قمع المشاعر، القلق، الخوف، عدم الثقة بالآخرين، الإصابة باضطرابات الذعر، المعاناة من الذكريات الصادمة أثناء الممارسة الجنسية وربطها بختان الإناث.

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