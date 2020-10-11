السيسى: «مش هنرتاح ولا ننام عشان نبنى بلدنا.. وهحاجى الكل يوم القيامة»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك ما يحاول أن يصدر للشعب المصري أن السلطة في مصر فاسدة بهدف إثارة المواطنين، على خلاف الحقيقة.وأضاف رئيس الجمهورية، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "الإعلام اللي برا بيقول دول فاسدين سايبينكم وبيعذبوكم، لا والله، والله لأحاجي الكل يوم القيامة على اللي إحنا بنعمله لبلدنا، منرتحش ولا ننام نفضل نشتغل ونشتغل ونشتغل علشان نطلع قدام"، مشددا على أنه لا يمكن القضاء على مصر بحرب من الخارج.وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحروب المباشرة كانت تستخدم في الماضي لإسقاط الدولة وهزيمتها وعرقلة تقدمها، ولكن الآن هناك أجيال جديدة للحروب تتعامل مع قضايانا وتحدياتنا، ويعاد تصديرها للرأي العام في مصر، لتحويل الرأي العام لأداة لتدمير الدولة.