قيادي بـ«الوفد» يطالب بحظر نشر التسريبات الجنسية لـ«عنتيل الجيزة»

طالب القيادى الوفدي، رضا سلامة، المحامي بالنقض، مقرر لجنة العلاقات الخارجية لحزب الوفد، النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإصدار قرار بوقف النشر في قضية "عنتيل الجيزة"، حرصا على السلام المجتمعي للأسر المصرية.كما طالب القيادى الوفدي، في بيان له، وحدة الرصد والمتابعة بمكتب النائب العام لمواقع السوشيال الميديا بتتبع ورصد كل انتهاكات لنشر وإذاعة مكالمات خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما قد يصيب المجتمع بحالة من الاشمئزاز والسخط العام من تلك التصرفات والجرائم الفردية المشينة.وقال مقرر العلاقات الخارجية بالوفد، إن تسريب الفيديوهات الجنسية لعنتيل الجيزة مع بعض السيدات سيتسبب في حالة من عدم الاستقرار لبعض الأسر المصرية المرتبطة بتلك الوقائع وتفككها وانهيارها، وليس من العدل أن نكون أداة تساعد في تفكك تلك الأسر.وأضاف: "من أخطأ يُعاقب بالقانون بعيدا عن نشر الفضائح التي ستكون سبباً في تفكك بعض الأسر، وتخدش الحياء العام".