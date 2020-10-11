توزيع منهج اللغة الانجليزية 2020 للصفوف الابتدائية الترم الاول
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:37 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
يستمر البحث عن توزيع منهج اللغة الانجليزية 2020 حيث أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021، على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية وصحية مشددة حفاظًا على صحة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية من انتشار فيروس كورونا.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع المناهج لجميع الصفوف للعام الدراسي 2020-2021، وتوزيع منهج اللغة الانجليزية 2020 حيث أصدر مكتب كل مستشار للمادة تفاصيل توزيع الخطة للفصل الدراسي الأول.
وننشر فى التقرير التالي توزيع منهج اللغة الانجليزية 2020 لجميع صفوف المرحلة الابتدائية:
- يبدأ العام الدراسي الجديد 17 أكتوبر.
- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائى الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع.
- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.
- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادى سيكون الحضور يومين أسبوعيًا.
- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي الحضور يومين أسبوعيًا.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع المناهج لجميع الصفوف للعام الدراسي 2020-2021، وتوزيع منهج اللغة الانجليزية 2020 حيث أصدر مكتب كل مستشار للمادة تفاصيل توزيع الخطة للفصل الدراسي الأول.
وننشر فى التقرير التالي توزيع منهج اللغة الانجليزية 2020 لجميع صفوف المرحلة الابتدائية:
توزيع منهج اللغة الانجليزية 2020كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أعلن تفاصيل وملامح العام الدراسى الجديد، على أن:
- يبدأ العام الدراسي الجديد 17 أكتوبر.
- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائى الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع.
- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.
- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادى سيكون الحضور يومين أسبوعيًا.
- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي الحضور يومين أسبوعيًا.