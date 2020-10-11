توزيع منهج اللغة الانجليزية 2020 للصفوف الابتدائية الترم الاول



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع المناهج لجميع الصفوف للعام الدراسي 2020-2021، وتوزيع منهج اللغة الانجليزية 2020 حيث أصدر مكتب كل مستشار للمادة تفاصيل توزيع الخطة للفصل الدراسي الأول.



وننشر فى التقرير التالي توزيع منهج اللغة الانجليزية 2020 لجميع صفوف المرحلة الابتدائية: وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع المناهج لجميع الصفوف للعام الدراسي 2020-2021، وتوزيع منهج اللغة الانجليزية 2020 حيث أصدر مكتب كل مستشار للمادة تفاصيل توزيع الخطة للفصل الدراسي الأول.وننشر فى التقرير التالي توزيع منهج اللغة الانجليزية 2020 لجميع صفوف المرحلة الابتدائية:

توزيع منهج اللغة الانجليزية 2020 كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أعلن تفاصيل وملامح العام الدراسى الجديد، على أن:



- يبدأ العام الدراسي الجديد 17 أكتوبر.



- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائى الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع.



- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.



- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادى سيكون الحضور يومين أسبوعيًا.



- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي الحضور يومين أسبوعيًا.



يستمر البحث عن توزيع منهج اللغة الانجليزية 2020 حيث أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021، على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية وصحية مشددة حفاظًا على صحة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية من انتشار فيروس كورونا.