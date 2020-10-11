لا يمكن القضاء على مصر.. 5 رسائل ونصيحة من السيسى اليوم

- فهم الحجم الحقيقي للمشكلة

- لا يمكن القضاء على مصر

نا هنقدر نحل المسالة، أيوه طبعا، علشان إحنا بنبذل أقصى جهد عندنا وربنا قال و(أعدوا لهم ما استطعتم) وإحنا بنعمل ما استطعنا، فلابد يبقى فيه نصر، النصر ده إيه؟، بناء وتنمية وإعمار وإصلاح ونجاح في كل المجالات".



- قادرون على التغلب على التحديات



أكد السيسي على ضرورة توحيد فكر الأبناء من خلال الآباء والقاده للجنود، بهدف الحفاظ على النظام في مصر، مستشهدا بأن عام 2011 حدث أكبر فساد بالقطاعات من سرقة خطوط لسكة الحديد وسرقة بالواحات، مؤكدا أنه توجد حروب جيل رابع وخامس، تهدف لنزع الثقة بين الشعب وجيشه والشعب ومؤسساته.



- نصيحة السيسي للشعب



ونصح الرئيس الحكومة والشعب، وقال: "علينا أن نواصل العمل، وعدم الراحة والنوم والعمل، ونفضل نشتغل ونشتغل ونشتغل حتى نطلع إلى قدام، ونبقى فاهمين إن اللي بيتعمل معاكو في تصدير القضايا والصعوبات اللي بنقلبها هي محاولة لوقوع الدولة مرة تانية، والله والله والله، وقسما بالله اللي تحقق خلال 6 سنوات اللي فاتوا يساوي عمل 20 سنة، أنا بحلف بالله، ولسه كمان 50 سنة شغل، ونقدر نعملهم في 6 سنوات، ربنا يعينا على التنفيذ مؤكدا أن الجيش يبذل قصارى جهده في محوريين الأول هو مواجهة الإرهاب وثاني تنمية الدولة المصرية".



-مشكلة العشوائيات



وتناول الرئيس السيسي مشكلة العشوائيات قائلا: "زي ما قولت كل منظومات الدولة شهدت تراجع خلال الـ60 سنة الماضية، ومنها منظومات محلية، وكان الناتج عن هذا هو العشوائيات حيث أصبح 50% من مساحة مصر عشوائيات".

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من الرسائل للمصريين بكل فئاتهم، هدف من خلالها توضيح بعض النقاط الشائكة والتأكيد على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، أيضا حثهم على إدراك حجم المسئولية الحقيقة، والأزمات التي عانت منها مصر، مطالبا من خللها بالعمل على تلافي بعض النقاط التي تعطل التنمية، حتى تصل مصر إلى الدولة التي نحلم بها جميعها.وجاء ضمن أبرز رسائل الرئيس السيسي اليوم:بدأ الرئيس السيسي حديثه بشكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتوضيحة الأزمات التي مرت بها مصر على مدار الـ200 سنة الماضية، مؤكدا على فكرة "الوعي" التي أشار إليها أكثر من مرة، وهي أن الحروب التي كانت تواجها مصر وهدفها عرقلة تقدم الدولة المصرية "مباشرة"، لكن حاليا أصبح هناك "أجيال جديدة" من الحروب.وأوضح أن قوى الشر تستخدم تلك التحديات وتقوم بتصديرها للرأي العام بهدف إثارة الجدل واستخدامه كأداة تدمير، موضحا أنه يوجد تحديات تواجه مصر، يجب أن ندركها وواعين لها.وأضاف الرئيس السيسي أنه لا يمكن قبول تدمير الدولة المصرية، مضيفا أنه أكد على ضرورة التوعية وحذر الشعب من الاستماع لقوى الشر التي تهدف لهدم استقرار مصر.وتابع الرئيس حديثة بالقول: "اللي يبقي عاوز يضيع 100 مليون علشان يصل لمكان يتصور إنه يعمل بيه دولة، دولة تقوم إزاي؟، دي دولة ماقامتش بقالها 150 سنة، إنت فاهم الحكاية؟ فاهم يعني إيه دولة، طيب والله العظيم وأنا صادق، إن شاء الله أنا قعدت مع كل الناس دى سنة ونصف قبل انتخابات 2012، وسألتهم هتعملوا إيه في مشكلة التعليم والصحة والإسكان والأزمة الاقتصادية، والله العظيم ما لقيت إجابة!!، يعني إنت عاوز تتصدى لدولة تمسكها وإنت مش عارف تحدياتها وإزاي هتحل المسالة، بقول لكم الكلام ده علشان كلنا نمسك فيها، طيب أ