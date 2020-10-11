حزب العمال البريطاني: جونسون فَقَد السيطرة على وباء كورونا

قال حزب العمال البريطاني، في نبأ عاجل، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء البريطاني فقد السيطرة على وباء كورونا المستجد.ويُرتقب تطبيق تدابير جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجدّ في بريطانيا، حيث يُتوقع أن يعرض رئيس الوزراء بوريس جونسون، غدا الاثنين، استراتيجيته أمام النواب.وتُتهم الحكومة بعدم إبلاغ البرلمانيين بما فيه الكفاية عن خططها لمكافحة الفيروس، إلا أن هذه المرة حضّرت الأرضية للقواعد التي يمكن فرضها.وكتب إدوارد ليستر، المستشار الاستراتيجي لبوريس جونسون، لنواب شمال غرب إنجلترا، المنطقة المتضررة بشكل خاص جراء الوباء، لتنبيههم إلى أنه "من المرجح جدًا" أن تُطبق قواعد أكثر صرامة في "بعض المناطق".