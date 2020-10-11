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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعصار «تشان-هوم» يتحرك بعيدا عن اليابان

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:50 ص
إعصار تشان
إعصار تشان
وكالات
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ذكرت السلطات اليابانية أن إعصار "تشان-هوم" وصل سلسلة جزر "إيزو" اليابانية في المحيط الهادي صباح اليوم الأحد، مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية، لكن لم يسبب أي أضرار كبيرة أو إصابات، قبل أن يتحرك شرقا خارج البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن يتجه الإعصار وهو الإعصار الـ14 هذا العام جنوبا، بعد أن تضعف شدته، ليتحول إلى منخفض استوائي غدا الاثنين فوق المياه جنوب جزيرة "هاتشيجو"، طبقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية.

وكانت الهيئة قد أصدرت أمس السبت، أعلى مستوى لها من التحذير بسقوط أمطار غزيرة على جزيريتين رئيسيتين في سلسلة الجزر وهما مياكي وميكورا وحذرت من احتمال حدوث انهيارات طينية، ناجمة عن استمرار سقوط أمطار غزيرة.

وفي الساعة الثالثة مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، تم تحديد موقع الإعصار على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب شرق جزيرة "هاتشيجو" وهي جزء من سلسلة جزر "إيزو"، متجها من الشرق إلى الجنوب الشرقي بسرعة 15 كيلومترا في الساعة.

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