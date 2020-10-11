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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المقاولين»: الشراكة بين القطاعين العام والخاص نحجت في تحسين الشفافية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:47 ص
المهندس على مصطفي
المهندس على مصطفي مساعد
علا العلاف
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قال المهندس علي مصطفى، مساعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص نجحت في تحسين الشفافية أثناء طرح العطاءات، وهو الأمر الذي تم ترجمته إلى مزيد الثقة من جانب المستثمرين والشركات.

وأشار مصطفى، إلى أنه من المتوقع استمرار الفرص المتاحة في مصر للمشروعات الخضراء بشكل يفوق أقرانها على المستوى الإقليمي، وهو ما ظهر واضحا من خلال إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد مصطفى، في تصريحات لـ«الدستور»، أن هناك بعض القوانين التي قامت الدولة على تعديلها مثل قانون التعاقدات الذي يعد النواة لتنظيم تعاقدات الشراء عبر الإنترنت، لمواكبة متطلبات العصر، فضلا عن إتاحة فرصة لشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة.

وفى نفس السياق، أوضح المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، أن هناك إيجابيات القانونين ومنها التعدقدات والمناقصات والمزايدات تعمل لتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية، وتشجيعًا لهم على الاستثمار، تماشيًا مع منظومة التنمية المستدامة، والتي بدورها تستهدف تشجيع شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف «عضو مجلس أدارة الاتحاد»، أن القانون يساعد على تقليل فرص الشركات الكبيرة في احتكار المناقصات والمزايدات كما يقلص فرصة التواطؤ ويعطي مساحة كبيرة لشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة التعامل على الأرض الواقع، حيث تلك الشركات تمثل شريحة كبيرة.

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