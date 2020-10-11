الانتهاء من كتابة نصف حلقات مسلسل أحمد حلمي

انتهي كلا من المؤلفين محمد وخالد وشيرين دياب من كتابة نصف حلقات مسلسل الفنان أحمد حلمي الجديد والذى يسعى حلمى للمنافسة به فى موسم رمضان المقبل ولم يستقر صناع العمل على اسم نهائي له لحين الانتهاء من كتابة جزء كبير من السيناريو للاستقرار على اسم مواكب لأحداث العمل.والمسلسل اجتماعي ينتمي لأعمال الكوميديا السوداء والتي برع أحمد حلمي في تقديمها من خلال أعماله السينمائية وهو من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.ويجرى المخرج محمد شاكر خضير اجتماعات مكثفة مع الفنان احمد حلمى للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل وترشيح الابطال وتحديد ورسم الشخصية التي سيقدمها في المسلسل الذي يعتبر أول عمل درامي لأحمد حلمي على شاشة التليفزيون ويعكف حلمى على قراءة الحلقات التى تم الانتهاء من كتابتها حاليا حيث يرغب فى استلام السيناريو بشكل كامل قبل بدء تصويره ويتكتم حلمي تفاصيل العمل لضمان عنصر المفاجأة للجمهور.يذكر أن أخر أعمال أحمد حلمى هو فيلم "خيال مآتة"، والذى حقق نجاحًا ملحوظًا فى السينما، وشارك في بطولته كل من منة شلبى، حسن حسنى، وبيومى فؤاد، وعدد كبير من الفنانين، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.