مصرع شخص انقلبت سيارته بترعة «الكلابية» في الأقصر

لقي شخص مصرعه، صباح اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة بطريق "مصر-أسوان" بمركز إسنا، في جنوب محافظة الأقصر.وتلقى اللواء عصام يس، مدير الأمن، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي.انتقل رئيس مدينة إسنا محمد سليمان برفقة رجال الحماية المدينة، والإسعاف لفحص البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ملاكي بترعة الكلابية شمال كوبري الهنادي على الطريق الزراعي "مصر-أسوان".وعلى الفور وجه رئيس المركز بالدفع بلودر الحملة الميكانيكية لرفع السيارة وإعادة حركة سير المرور لطبيعتها.تم تحرير محضر بالواقعة، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.