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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

نائب ليكودي: الذهاب إلى الانتخابات حاليًا اختيار ممتاز

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:43 ص
جريدة الدستور
سارة شريف
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اعتبر رئيس الإتلاف الحكومي الإسرائيلي والنائب من حزب الليكود، ميكي زوهار، أن إجراء انتخابات حاليا يعد خيارا ممتازا، وفق لما أفادت به تقارير إعلامية صباح اليوم.

وقال "زوهار"، في مقابلة مع إذاعة «103 إف إم»، إن حزب «كاحول لافان» خرق اتفاق التناوب مع حزبه، ولذا فإن الليكود لم يعد ملتزما به .

وتعقيبا على ذلك، قالت مصادر في «كاحول لافان» إن ميكي زوهار يواصل ثرثرته عبثا، وما من أحد يأخذ أقواله على محمل الجد بمن فيهم زملاؤه في الليكود.

وفي ذات السياق، تناقش الهيئة العامة للكنيست غدا اقتراح حجب الثقة عن الحكومة تقدم به رئيس المعارضة يائير لابيد.

وفي حديث مع القناة السابعة، رأى أنه يمكن إسقاط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دون الذهاب إلى انتخابات جديدة، لأن للمعارضة سبعين مقعدا على حد قوله.. واتهم لابيد، نتنياهو، بأنه فشل فشلا ذريعا في التعامل مع أزمة كورونا.

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