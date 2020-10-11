مصدر ليبي: إنتاج النفط سيبلغ 355 ألف برميل يوميًا غدًا

قال مصدر ليبي إن إنتاج حقل الشرارة سيبلغ 40 ألف برميل يوميا، عند استئنافه بعد أن رفعت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة فيه، اليوم الأحد.وأضاف المصدر أن إجمالي إنتاج النفط الليبي سيصل إلى 355 ألف برميل يوميا غدا الاثنين.وقالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إنها سترفع حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي من اليوم الأحد.وأوضحت المؤسسة، في بيان، أنها أصدرت تعليماتها إلى مُشغل الحقل شركة أكاكاوس لمباشرة ترتيبات الإنتاج، مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات.وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، قد أكد تشكيل لجنة فنية مشتركة للإشراف على إيرادات النفط ستعمل حتى شهر ديسمبر.وقال: "اتفقنا على استئناف إنتاج النفط في كافة المناطق الليبية"، مشيرًا إلى أن بعض الميليشيات سيكون ردها قاسيًا وستضغط على المصرف المركزي.