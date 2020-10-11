رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أكتوبر 2020 الموافق 24 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصدر ليبي: إنتاج النفط سيبلغ 355 ألف برميل يوميًا غدًا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:50 ص
النفط
النفط
وكالات
طباعة
قال مصدر ليبي إن إنتاج حقل الشرارة سيبلغ 40 ألف برميل يوميا، عند استئنافه بعد أن رفعت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة فيه، اليوم الأحد.

وأضاف المصدر أن إجمالي إنتاج النفط الليبي سيصل إلى 355 ألف برميل يوميا غدا الاثنين.

وقالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إنها سترفع حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي من اليوم الأحد.

وأوضحت المؤسسة، في بيان، أنها أصدرت تعليماتها إلى مُشغل الحقل شركة أكاكاوس لمباشرة ترتيبات الإنتاج، مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، قد أكد تشكيل لجنة فنية مشتركة للإشراف على إيرادات النفط ستعمل حتى شهر ديسمبر.

وقال: "اتفقنا على استئناف إنتاج النفط في كافة المناطق الليبية"، مشيرًا إلى أن بعض الميليشيات سيكون ردها قاسيًا وستضغط على المصرف المركزي.

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

تنسيق الأزهر 2020.. مؤشرات القبول بالكليات في القاهرة والأقاليم

مرتضى منصور يطعن على قرار «الأوليمبية» أمام محكمة القضاء الإداري

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

الصور

image description

استمرار العمل بمحطة رفع نزلة باخوم ضمن مبادرة حياة كريمة بأسيوط

image description

الرئيس السيسي يزور جناح مدينة الأثاث بمعرض «تراثنا»

image description

محافظ أسيوط يلتقى أهالى قرى ديروط لبحث احتياجاتهم وحل شكاواهم

image description

محافظ أسيوط يلتقى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

image description

«مرافق الدقهلية» تحرر شوارع سندوب من الباعة الجائلين

الأكثر قراءة

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

تنسيق الأزهر 2020.. مؤشرات القبول بالكليات في القاهرة والأقاليم

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

الضباع مهددة بالانقراض في الجزائر

مراهقة أميركية تحطم رقمين قياسيين لأطول ساقين

هرمون «الحب» يمكن أن يحمل مفتاحًا لعلاج كورونا

رقائق حيوية جديدة تساعد في تشخيص وعلاج السرطان

أيام زمان

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

توفي حزنًا على زوجته.. قصة فنان مسيحي حفظ القرآن وشارك في «كليم الله»

«قبل رحيلها بيومين».. كواليس إذاعة خبر وفاة «أم كلثوم» بالخطأ

«كنت ناصري».. اعترافات نجيب محفوظ عن ثورة يوليو

مقالات الرأي
ماجد حبته
نوبل للسلام.. والطعام
د.أحمد الخميسى
ذكرى ميلاد شوقى.. شاعر الأمراء
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
المزيد

الثقافة

خالد جلال يشهد الليلة الثالثة لحفلات فرقة «رضا» بساحة الهناجر

«ربع قرن لاقتناص تنهيدة».. ديوان جديد لمروة مجدى عن قصور الثقافة

وزيرة الثقافة: الأوبرا أحد الأعمدة القوية لتطوير الوعى

تخفيض 30% على إصدارات الجامعة الأمريكية بالقاهرة حتى 31 أكتوبر