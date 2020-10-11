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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«من النشأة إلى العالمية» رحلة «الهضبة» عمرو دياب خلال 59 عاما

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:32 م
عمرو دياب
عمرو دياب
نوران إمام
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لقبه جمهوره بالـ"هضبة" تكليلًا لمشواره الحافل بالنجاحات والقاعدة الجماهيرية الكبيرة التي بناها على مدار مشواره الفني.. إنه عمرو دياب الذي يحتفل اليوم بعيد مولده الـ59 حقق خلالها نجاحا كبيرا وصل به إلى العالمية.

- نشأته

ترك عمرو دياب ابن محافظة بورسعيد الباسلة عام 1967 بسبب الحرب التي كانت تعيشها مصر وقام بالانتقال هو وعائلته لمدينة ههيا بمحافظة الشرقية ليبدأ مشواره الفني بشكل أكاديمي وقام بالالتحاق بالمعهد العالي للموسيقى العربية لتكون أول أغانيه بعنوان "الزمان" من كلمات هاني زكي وألحان هاني شنودة وقام عقب صدور الأغنية بتأسيس فرقة تدعى الـ"شياطين" عام 1983 وكانت من أهم الخطوات فى حياته، عندما أصدر أولى ألبوماته وكان بعنوان "يا طريق"، ولكنه لم يحقق النجاح المرجو.

- انطلاقه إلى العالمية

تخرج دياب من المعهد العالي للموسيقى العربية عام 1986، وفور تخرجه أصدر ألبومه "هلا هلا" والذى كان بداية معرفة الجمهور به وكان من أهم المحطات في حياة دياب عند ظهوره السينمائي فى فيلم "السجينتان" بطولة إلهام شاهين، ويوسف شعبان وليكلل مشواره الفني بأكبر إنجازاته عام 1989 حيث تم اختيار أغنية "ميال" من ضمن أحسن 50 أغنية فى العالم، وتمت ترجمتها إلى أكثر من 5 لغات عالمية كانت أولى محطاته العالمية عام 1990، حينما وقع عليه الاختيار للغناء بحفل افتتاح دورة الألعاب الإفريقية، ليقدم أغنيته الشهيرة "إفريقيا".

وكان من أشهر الأعمال السنيمائية التي قدمها عمرو دياب فيلم العفاريت التي حقق نجاحًا كبيرا كما قدم عام 1993 فيلم ضحك ولعب وجد وحب ليقدم دياب خلال مسيرته الفنية 29 ألبوم من عام 1983 وصولًا لـ2020 وقدم 33 فيديو كليب، وحققت أغنيته "نور العين" التي تم تصويرها في 1996 أرقام قياسية في المبيعات على مستوى العالم العربي ليدخل في قائمة الميوزيك أوورد.

ليكون عمرو دياب هو أول مطرب عربي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية حيث قامت المجموعة بتسجيل الهضبة كأول مطرب عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية لأكثر مبيعات في الشرق الأوسط، كما حصل في 2014 على ثالث أحسن مطرب في العالم وتم تصنيفه من ضمن أكثر 100 شخصية عربية تأثيرًا "أربيان بيزنيس" عام 2014 كما تصدر قائمة فوربس العالمية لأهم 100 شخصية وأفضل 10 مطربين عرب 2017، وذلك لاحتلاله الصدارة في مجاله منذ أكثر من 30 عامًا.

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