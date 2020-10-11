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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رنا رئيس تشارك في «نجيب زاهي ذركش»

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:47 ص
الفنانة الشابة رنا
الفنانة الشابة رنا رئيس
دعاء عبد المقصود
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تعاقدت الفنانة الشابة «رنا رئيس» على المشاركة في بطولة مسلسل "نجيب زاهي ذركش" للنجم يحيى الفخراني، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.

وتبدأ رنا تصوير مشاهدها في العمل نهاية الأسبوع الجاري.

وكان صناع المسلسل قد بدأوا تصوير العمل خلال الأيام القليلة الماضية، والمسلسل ينتمي إلى أعمال الكوميدى لايت.

ويقدم "الفخراني" شخصية محامٍ يدعى نجيب زاهي ذركش، وهو رجل له 4 أبناء، ولكن يدخل في صراع معهم ويعاني من جحودهم مما يضطره إلى بناء دار للأيتام.

ويجرى المخرج شادي الفخراني معاينة باقي أماكن التصوير الخاصة بالمسلسل وبناء الديكورات، بالإضافة إلى ترشيح باقي الأبطال، وذلك بالتزامن مع تصوير العمل.

والمسلسل يشارك في بطولته: أنوشكا، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وكريم عفيفي، وتأليف عبدالرحيم كمال.

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