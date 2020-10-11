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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ننشر صورة ضوئية من جواز سفر شقيق حسن مالك المتهم بتمويل الإخوان

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:33 ص
شقيق حسن مالك
شقيق حسن مالك
حسام التمساح
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حصل "الدستور" على صورة ضوئية من جواز سفر الإرهابي محمد عز الدين يوسف مالك، شقيق رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، والمتهم و47 آخرين بينهم الإرهابي يحيى موسى وعلاء السماحي بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، والانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت في وقت سابق من القبض على المتهم أثناء محاولته السفر خارج البلاد، وكشف محضر ضبط المتهم أنه بشأن القرار الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بضبط عضو التنظيم محمد عز الدين يوسف مالك رئيس مجلس إدارة شركة مانيكس الملابس الجاهزة، فقد تم ضبط المذكور أثناء محاولته السفر عبر ميناء القاهرة الجوي وبتفتيشه عثرنا معه على "جواز سفر، ورخصة قيادة دولية، وتم تحريز المضبوطات.

كانت قد قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، إحالة والمتهم وآخرين للجنايات في القضية المقيدة برقم 1390 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ النزهة ووجهت لهم تهم قيادة جماعة الإخوان الإرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد منشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء.

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