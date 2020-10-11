«مكرم»: نغرس بذور الأمل ونخلق فرصًا للعمل للاستفادة من شبابنا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها تثق تمامًا في أن الشخصية المصرية قادرة على اجتياز كل صعب، والحفر في الصخر لإثبات أن المصري يقدر، مؤكدة أن مصر تستطيع، وأن "هذا ما نراه حقيقة واضحة أمام أعيننا في كل محافظة من المحافظات التي نزورها".وأضافت، خلال كلمتها في العدد الحادي والعشرين من مجلة "مصر معاك"، أننا لا يمكننا أن نمضي للأمام قُدما دون إرادة سياسية واعية، توجه بما يضمن حياة كريمة للمصريين جميعا بالداخل والخارج، ولذلك جاء التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لعودة "مراكب النجاة" إلى الإبحار مجددا، رغم تداعيات فيروس كورونا المستجد.وأضافت: "أوجه التحية لعظيمات مصر، ولكل أم مصرية أينما كانت؛ فدعمها لجهود الدولة يساعد على الحد من شبح الهجرة غير الشرعية، وأثمن الوعي لدى أمهاتنا في المحافظات التي زرناها، وأؤكد أن عليهن العبء الأكبر في توعية أبنائهن بألا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة".واستكملت: "رسالتي للمصريين في كل ربوع مصر وخارجها أن يستكشفوا جمال مصر، وما تمتلكه من كنوز ساحرة في كل المحافظات، فلأول مرة نشاهد المتحف الأتوني بمحافظة المنيا قبيل افتتاحه، وما بذلته الدولة من جهد عظيم؛ لإبراز ثالث أكبر المتاحف المصرية بهذه الروعة، ليفتح ذراعيه لأبناء الوطن؛ ليعرفوا تاريخه وحضارة بلادهم".وقالت: "ماضون في طريقنا بتوجيهات حكيمة من القيادة السياسية، وبتعاون بناء مع وزارات ومؤسسات الدولة، نصل لكل شبر في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، نغرس بذور الأمل، نخلق فرصا للعمل والإنتاج، والاستفادة من جهود وطاقات شبابنا المخلصين".واختتمت حديثها قائلة: "حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها، ووفقنا جميعا لأن نبنيها عظيمة لأجيال تستحق أن ترى مصر شامخة القامة مرفوعة الرأس عظيمة المكانة".