رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أكتوبر 2020 الموافق 24 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مكرم»: نغرس بذور الأمل ونخلق فرصًا للعمل للاستفادة من شبابنا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 12:02 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
طباعة
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها تثق تمامًا في أن الشخصية المصرية قادرة على اجتياز كل صعب، والحفر في الصخر لإثبات أن المصري يقدر، مؤكدة أن مصر تستطيع، وأن "هذا ما نراه حقيقة واضحة أمام أعيننا في كل محافظة من المحافظات التي نزورها".

وأضافت، خلال كلمتها في العدد الحادي والعشرين من مجلة "مصر معاك"، أننا لا يمكننا أن نمضي للأمام قُدما دون إرادة سياسية واعية، توجه بما يضمن حياة كريمة للمصريين جميعا بالداخل والخارج، ولذلك جاء التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لعودة "مراكب النجاة" إلى الإبحار مجددا، رغم تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضافت: "أوجه التحية لعظيمات مصر، ولكل أم مصرية أينما كانت؛ فدعمها لجهود الدولة يساعد على الحد من شبح الهجرة غير الشرعية، وأثمن الوعي لدى أمهاتنا في المحافظات التي زرناها، وأؤكد أن عليهن العبء الأكبر في توعية أبنائهن بألا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة".

واستكملت: "رسالتي للمصريين في كل ربوع مصر وخارجها أن يستكشفوا جمال مصر، وما تمتلكه من كنوز ساحرة في كل المحافظات، فلأول مرة نشاهد المتحف الأتوني بمحافظة المنيا قبيل افتتاحه، وما بذلته الدولة من جهد عظيم؛ لإبراز ثالث أكبر المتاحف المصرية بهذه الروعة، ليفتح ذراعيه لأبناء الوطن؛ ليعرفوا تاريخه وحضارة بلادهم".

وقالت: "ماضون في طريقنا بتوجيهات حكيمة من القيادة السياسية، وبتعاون بناء مع وزارات ومؤسسات الدولة، نصل لكل شبر في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، نغرس بذور الأمل، نخلق فرصا للعمل والإنتاج، والاستفادة من جهود وطاقات شبابنا المخلصين".

واختتمت حديثها قائلة: "حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها، ووفقنا جميعا لأن نبنيها عظيمة لأجيال تستحق أن ترى مصر شامخة القامة مرفوعة الرأس عظيمة المكانة".

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 11-10-2020

إصابة الفنان هيثم نبيل بكورونا

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

تفاصيل نفوق 11 «دولفين» في البحر الأحمر

الصور

image description

استمرار العمل بمحطة رفع نزلة باخوم ضمن مبادرة حياة كريمة بأسيوط

image description

الرئيس السيسي يزور جناح مدينة الأثاث بمعرض «تراثنا»

image description

محافظ أسيوط يلتقى أهالى قرى ديروط لبحث احتياجاتهم وحل شكاواهم

image description

محافظ أسيوط يلتقى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

image description

«مرافق الدقهلية» تحرر شوارع سندوب من الباعة الجائلين

الأكثر قراءة

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

تنسيق الأزهر 2020.. مؤشرات القبول بالكليات في القاهرة والأقاليم

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

الضباع مهددة بالانقراض في الجزائر

مراهقة أميركية تحطم رقمين قياسيين لأطول ساقين

هرمون «الحب» يمكن أن يحمل مفتاحًا لعلاج كورونا

رقائق حيوية جديدة تساعد في تشخيص وعلاج السرطان

أيام زمان

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

توفي حزنًا على زوجته.. قصة فنان مسيحي حفظ القرآن وشارك في «كليم الله»

«قبل رحيلها بيومين».. كواليس إذاعة خبر وفاة «أم كلثوم» بالخطأ

«كنت ناصري».. اعترافات نجيب محفوظ عن ثورة يوليو

مقالات الرأي
ماجد حبته
نوبل للسلام.. والطعام
د.أحمد الخميسى
ذكرى ميلاد شوقى.. شاعر الأمراء
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
المزيد

الثقافة

«رئيس قصور الثقافة»: تخرج أول دفعة من مشروع «ابدأ حلمك» بارقة أمل

خالد جلال يشهد الليلة الثالثة لحفلات فرقة «رضا» بساحة الهناجر

«ربع قرن لاقتناص تنهيدة».. ديوان جديد لمروة مجدى عن قصور الثقافة

وزيرة الثقافة: الأوبرا أحد الأعمدة القوية لتطوير الوعى