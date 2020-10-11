السيسى: الجيش يبذل جهدا كبيرا لمواجهة العدائيات والمساهمة فى تنمية البلاد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، التحية والتقدير للجيش المصري، مؤكدا أنه يبذل جهدا كبيرا سواء في مواجهة العدائيات أو المساهمة في تنمية البلاد.وقال الرئيس السيسي، في مداخلة خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة: "هنا أوجه للجيش كل التحية والتقدير، الجيش في عام 67 تحمل الألم واجتهد وبذل جهدا كبيرا وقدم دماء وشهداء وحقق بفضل الله سبحانه وتعالى النصر، واليوم الجيش يبذل جهدا كبيرا للغاية في مواجهة العدائيات التي تواجهنا على كافة الاتجاهات والإرهاب وغيره، ويساهم مع الدولة كذراع تساهم في التنمية".