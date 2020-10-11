أكرم حسني ينتهي من تصوير دوره في «لؤلؤ»

انتهى النجم أكرم حسني من تصوير مشاهده فى مسلسل "لؤلؤ"، للفنانة مى عمر، فى مدينة 6 أكتوبر، حيث يظهر كضيف شرف ضمن أحداث العمل.أكرم يجسد ضمن أحداث المسلسل شخصية شاعر يدعى «جمال جبنة» والذي يبيع للمطربة «لؤلؤ» أغاني هابطة على طريقة «فننس» في فيلم «الكيف».المسلسل تدور أحداثه في 40 حلقة، ومن المقرر عرضه مطلع فبراير المقبل على إحدى القنوات الفضائية التابعة للشركة المتحدة، وذلك بعد أن تراجع صناعه عن عرضه بشكل حصري أولا على منصة Watch it.مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك فى بطولته، بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية، كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام.