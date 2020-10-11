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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط سيارة محملة بدقيق مدعم قبل تداوله بأسواق الشهداء بالمنوفية (صور)

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:46 ص
دقيق مدعم
دقيق مدعم
ولاء القاضي
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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء برئاسة مجدي رياض، وبالاشتراك مع إدارة تموين الشهداء والأجهزة المعنية حملة تموينية مكبرة بنطاق المركز والمدينة لضبط الأسواق ومصادرة السلع الغذائية منتهية الصلاحية.

أسفرت الحملة من ضبط سيارة محملة بـ45 شيكارة دقيق أبيض بلدي مدعم بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، وتم تحرير محضر رقم (10295) جنح الشهداء أمن دولة طوارئ وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها حيال الواقعة، تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية وتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

وأهابت إدارة تموين الشهداء بجميع أهالي مركز ومدينة الشهداء سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية على رقم (0482750276) للتعامل الفوري معها من أجل وصول الدعم لمستحقيه.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار في تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والأساسية بالأسواق، وكذا تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع حفاظًا على حقوق المواطنين ضد أي تلاعب.

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