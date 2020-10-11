النمسا: 896 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة النمساوية، 896 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال بيان لوزارة الصحة، اليوم الأحد، إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 55 ألفا و341 حالة، موضحا أن 42 ألفا و829 قد تماثلوا للشفاء، بينما توفى 852 حالة.وأوضح البيان، أن عدد الحالات بالمستشفيات بلغ 509 حالات، منها 99 حالة في العناية المركزة، مشيرا إلى أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 10 آلاف و763 حالة، مؤكدا أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا، وبلغت 295 حالة، يليها 179 حالة إصابة جديدة في النمسا العليا، و134 إصابة في تيرولو، و96 حالة في سالزبورج.