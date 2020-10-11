«فضيحة رسائل كلينتون»: قطر دعمت جماعات إرهابية فى ليبيا

ذكرت قناة "العربية" الأخبارية، اليوم الأحد، أن رسائل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، المسربة من بريدها الإلكتروني، تحدثت عن دعم قطر لجماعات إرهابية في ليبيا.وأوضحت الفضائية أن إحدى الرسائل التي أفرج عنها والمتعلقة بقضية استخدام كلينتون إيميلها الخاص في مهام منصبها، عن دور قطري خبيث لزعزعة استقرار ليبيا، استنادا على اتهام رئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل الدوحة بمحاولة لعب دور أكبر من اللازم في شئون بلاده، ودعم فصائل متشددة لم يسمها، في تصريحات أذيعت في تلك الفترة.وبحسب الإيميل المؤرخ في أكتوبر 2011، فقد لعبت قطر دورًا في تحالف دولي ساعد على الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في أكتوبر بعد أكثر من 40 عامًا في السلطة.وقال جبريل، الذي استقال في أكتوبر 2011 بعد القبض على القذافي وقتله: "أعتقد الآن أن قطر تحاول لعب دور أكبر من إمكاناتها الحقيقية"، وتزامنًا مع الإيميل المرسل إلى هيلاري كلينتون، يعتقد مسئولون ليبيون ودبلوماسيون غربيون أن قطر وهي واحدة من أصغر الدول في العالم العربي، تقدم الأموال والمساعدة الفنية للقادة العسكريين للمتشددين في ليبيا، كما لم يصدر تعليق فوري من قطر على تصريحات جبريل في تلك الفترة.إلى ذلك، اتهم جبريل الدوحة بالانحياز لفصائل لم يسمها في الصراع في ليبيا.وقال في حينه: "الحقيقة أن قطر لديها ما يمكن تسميته الأدوات الناعمة، ولكن سواء كانت قطر أو أي دولة أخرى".