«أبوزيد»: الأنظمة الصحية في الدول العربية لم تكن مستعدة لكورونا

مكانية حصول جائحة.



وأضاف أبوزيد، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، أن القطاع الصحي الحكومي في أغلبية البلدان العربية يفتقر إلى الإمكانيات، ويعالج ذوي الدخل المحدود جدا والأمراض المستعصية، بجانب قطاع خاص يتردد عليه من لديهم القدرة على الدفع أو لمن لديهم تأمين اجتماعي أو شخصي يغطيهم بشكل جيد، وبين الفئتين هناك مجموعات كبيرة من المواطنين ليست لها أية تغطية صحية.



وأوضح أنه نتيجة لما سبق وجب العمل على إدارة هذه الفئات المهمشة في نظام تأميني، ولشركات التأمين والرعاية الصحية دور مركزي يجب أن تلعبه لحماية المواطنين، مطالبا بالتوسع في الشمول المالي والتأميني بطرح منتجات متناهية الصغر تتميز بالوضوح وانخفاض التكلفة. وأضاف أبوزيد، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، أن القطاع الصحي الحكومي في أغلبية البلدان العربية يفتقر إلى الإمكانيات، ويعالج ذوي الدخل المحدود جدا والأمراض المستعصية، بجانب قطاع خاص يتردد عليه من لديهم القدرة على الدفع أو لمن لديهم تأمين اجتماعي أو شخصي يغطيهم بشكل جيد، وبين الفئتين هناك مجموعات كبيرة من المواطنين ليست لها أية تغطية صحية.وأوضح أنه نتيجة لما سبق وجب العمل على إدارة هذه الفئات المهمشة في نظام تأميني، ولشركات التأمين والرعاية الصحية دور مركزي يجب أن تلعبه لحماية المواطنين، مطالبا بالتوسع في الشمول المالي والتأميني بطرح منتجات متناهية الصغر تتميز بالوضوح وانخفاض التكلفة.

قال شكيب أبوزيد، الأمين العام للاتحاد العام للتأمين، إن هناك إجماعا على أن المنظومة الطبية في كل البلدان لم تكن مستعدة بالصورة الأمثل لمواجهة جائحة مثل كوفيد 19، ولقد فوجئ كل العالم رغم التوقعات التي كانت تنتشر من وقت لآخر بإ