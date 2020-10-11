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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جيتس يحذر من ارتفاع خطير بوفيات كورونا بأمريكا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:36 ص
بيل جيتس
بيل جيتس
وكالات
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حذر مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل جيتس، الأمريكيين من ارتفاع "مدمر" في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، إذا لم يتعاون المواطنون مع السلطات على نحو أكبر.

وقال جيتس،  في مقابلة تليفزيونية مع شبكة "إن بي سي"، إنه سيكون هناك ارتفاع في وفيات كوفيد- 19، إذا لم يعمل جميع أفراد المجتمع معا لمكافحة الوباء.

وانتقد نظام اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، مشيرًا إلى طول فترة الانتظار الخاصة بإصدار النتيجة.

وأضاف قائلًا: "لدينا في أمريكا أسوأ نظام اختبار في العالم، إلا أنه قابل للإصلاح إن أردنا ذلك"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ودعا الملياردير، البالغ من العمر 64 عامًا، الإدارة الأمريكية لتحمّل "مسئولية أخطائها فيما يتعلق باستراتيجية مواجهة الوباء"، لافتا إلى ضرورة "تصحيح مسار عملها".

وبيّن أنه من الضروري بذل المزيد من الجهد في مجابهة الجائحة في مجالات أخرى غير تمويل الأبحاث، مشددا على أهمية التجاوب السريع مع الإصابات والتحذيرات التي تصدر عن الجهات المعنية، والحصول على نسب مرتفعة من التشخيص الصحيح.

وفيما يتعلق بلقاح كورونا، أوضح جيتس أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تتعرض لضغوط لترخيص لقاح لكوفيد- 19، مشيرا لوجوب إيصاله الأمريكيين فور طرحه، وكذلك الأمر بالنسبة لدول العالم، لاستبعاد عودة المرض للولايات المتحدة.

وبلغت حالات الإصابة الجديدة بمرض كوفيد- 19 في الولايات المتحدة، أعلى مستوى في شهرين، لتسجل ما يزيد على 58 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس، بينما بلغ معدل دخول المستشفيات في منطقة الغرب الأوسط مستويات قياسية لليوم الخامس على التوالي.

ووفقا لبيانات "رويترز" سجلت عشر من 50 ولاية زيادات قياسية في الإصابات اليومية، الجمعة، منها ولايات إنديانا ومينيسوتا وميزوري وأوهايو في الغرب الأوسط.

كما سجلت ويسكونسن وإيلينوي ما يربو على ثلاثة آلاف حالة إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي في معدل غير مسبوق على مدى يومين حتى خلال ذروة التفشي السابق في الربيع.

كذلك سجلت ولايات غربية هي مونتانا ونيو مكسيكو ووايومنج وأوكلاهوما ووست فرجينيا أكبر قفزات في الحالات خلال يوم واحد.

وشهدت 19 ولاية زيادات قياسية في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن في أكتوبر الجاري.

وعلى الرغم من استمرار تراجع الوفيات بالمرض على مستوى الولايات المتحدة فإن البلد يسجل متوسط 700 وفاة يوميا.

ورصدت ثلاث ولايات زيادة قياسية في الوفيات خلال يوم واحد، الجمعة، هي آركنسو وميزوري ومونتانا.

وحذر خبراء في مجال الصحة من أن الوفيات مؤشر متأخر على انتشار المرض، وعادة ما تزيد بعد أسابيع من ارتفاع حالات الإصابة.

ومن المتوقع تسارع وتيرة الإصابات بكوفيد- 19 هذا الشتاء، حيث أشار تحديث جديد لنموذج جامعة واشنطن، يتم الاستشهاد به على نطاق واسع، إلى أنه من المتوقع ارتفاع معدل الوفيات اليومي في البلاد بما يزيد على ثلاثة أمثال بحلول منتصف يناير إلى 2250، ليصل إجمالي الوفيات إلى 395 ألف حالة بحلول الأول من فبراير 2021.

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