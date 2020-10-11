الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابيا ينتمي لـ «داعش» في كركوك

اعتقلت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، إرهابيا بتنظيم "داعش" الإرهابي، حوّل منزله إلى ورشة تصليح العربات التي يستخدمها التنظيم الإرهابي في عملياته الانتحارية في كركوك.وقالت الوكالة، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية: "تمكنت وكالة الاستخبارات المتمثلة في استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من القبض على أحد الإرهابيين في ناحية الرياض بمحافظة كركوك، والمطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب؛ لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية"، مضيفة أنه من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية، مؤكدة أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".