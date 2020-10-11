ترامب: «بايدن» خان الأمريكيين الأفارقة

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، اليسار الراديكالي، حسبما وصفه، في أول ظهور علني له منذ إصابته بفيروس كورونا قبل أيام.وأضاف، في كلمة أمام أنصاره في حديقة البيت الأبيض، أن هؤلاء يؤيدون التفلت القانوني، قائلًا: "لن نسمح بتحول أمريكا إلى بلد اشتراكي، علينا التخلص من الحركة اليسارية في البلاد، إذا حكم اليسار الراديكالي سيشن حملة ضد تطبيق القانون".كما اعتبر أن منافسه جو بايدن "خان الأمريكيين الأفارقة"، وأن سياسة الديمقراطيين أثبتت فشلها في الإدارة، مشيرًا إلى أن المدن تحترق والديمقراطيون يقولون كل شيء على ما يرام.في حين أصدر طبيبه شون كونلي، اليوم الأحد، بيانًا أكد فيه أن الرئيس لم يعد يمثل خطرًا لنقل العدوى، وقال إن ترامب أجرى اختبارًا يوم السبت، أظهر أنه لم يعد ينقل العدوى، مضيفًا أن مجموعة متنوعة من الاختبارات التي أجراها أظهرت أنه لم يعد هناك دليل "على التضاعف النشط للفيروس".كما أوضح أن ترامب لم يسجل أي عوارض منذ فترة، ولم ترتفع حرارته خلال الـ24 ساعة الماضية.وكان الرئيس الأميركي قد، قال مساء أمس الأول الجمعة، إنه توقف عن تناول الأدوية المضادة لفيروس كورونا، كاشفًا مزيدًا من التفاصيل بشأن معركته مع فيروس كورونا المستجد.وأكد، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية، أنه لا يتناول أي دواء الآن بعد تماثله للشفاء، مضيفًا أنه لم يعانِ من أي مشكلة في التنفس، وأنه عانى فقط من أعراض خفيفة ليست كتلك التي عانى منها كثير من المصابين بكورونا.