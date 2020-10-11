146 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأحد، عن تسجيل 146 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن أعمار المصابين تتراوح بين من هم دون سن العاشرة ومن هم فوق سن الثمانين، مضيفة أن إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في طوكيو بلغ حتى الآن 27 ألفا و715 إصابة.وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أن الحصيلة اليومية للإصابات في طوكيو تخطت حاجز المائة إصابة لليوم السادس على التوالي.