ضبط 11 كيلو بانجو و5 أسلحة نارية في أسوان

نجح ضباط مديرية أمن أسوان، اليوم الأحد، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، بالإضافة إلى ضبط 9 أشخاص، خلال حملة أمنية وبحوزتهم كميات من المخدرات والأسلحة.تلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بالقبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، و9 متهمين، وبحوزتهم 5 أسلحة نارية، وكمية من البانجو تزن 11.400 كيلوجرام، و200 جرام حشيش، وسلاح أبيض، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها، وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.