إصابات كورونا في الهند تتجاوز الـ7 ملايين

أصبحت الهند ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تسجل أكثر من 7 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، مع استمرار انتشار الوباء في جميع أنحاء الدولة الواقعة في جنوب آسيا بوتيرة سريعة.وبلغ العدد الإجمالي للحالات 7 ملايين و53 ألفا و806 إصابات جديدة، حسب نشرة صادرة عن وزارة الصحة الاتحادية.. وشهدت البلاد أيضا وفاة 918 حالة جديدة ما رفع إجمالي الوفيات إلى 108 آلاف و334 حالة.وانتشر الفيروس بوتيرة مقلقة في الهند منذ أن بدأت السلطات في تخفيف الإغلاق الصارم في نهاية مايو الماضي.وتم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بكوفيد-19 في الهند في 30 يناير، ووصل العدد إلى أول مليون حالة في 16 يوليو.وكان الانتشار متسارعا منذ ذلك الحين، حيث أضيفت 6 ملايين حالة في أقل من ثلاثة أشهر.وقالت وزارة الصحة الهندية إن حالات الشفاء الجديدة من مرضى «كوفيد- 19» في الهند تجاوزت الإصابات الجديدة لأكثر من ثلاثة أسابيع.يشار إلى أن الهند سجلت أعلى عدد حالات شفاء من الفيروس في العالم، حيث إن معدل الشفاء يقدر بـ2ر86%.كما أن معدل الوفاة بالفيروس في الهند أقل بكثير من الدول الأكثر تضررا من الفيروس.ولكن الكثير من خبراء علم الأوبئة أرجعوا انخفاض معدل الوفاة بالفيروس في الهند إلى ارتفاع نسبة الشباب بين المواطنين.. كما قال بعض الخبراء إن إجمالي حالات الوفاة بالفيروس في الهند منخفضة بسبب عدم دقة الإحصاء.ويقول خبراء الصحة إن الهند تقوم بأداء جيد في ظل التحديات التي تواجهها، وتتمثل في تعداد السكان الكبير، والمدن المكتظة بالسكان، وضعف البنية التحتية لقطاع الصحة.وقال راجان شارما، رئيس الرابطة الطبية الهندية: "الهند بمثابة 24 دولة فيما يتعلق بتعداد سكانها.. التحديات استثنائية، ولكن أعدادنا أقل بكثير.. في الوقت الذي انهارت فيه أفضل الأنظمة الصحية في العالم، صمدت الهند رغم افتقارها للموارد".