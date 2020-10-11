رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أكتوبر 2020 الموافق 24 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إصابات كورونا في الهند تتجاوز الـ7 ملايين

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:38 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
وكالات
طباعة
أصبحت الهند ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تسجل أكثر من 7 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، مع استمرار انتشار الوباء في جميع أنحاء الدولة الواقعة في جنوب آسيا بوتيرة سريعة.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات 7 ملايين و53 ألفا و806 إصابات جديدة، حسب نشرة صادرة عن وزارة الصحة الاتحادية.. وشهدت البلاد أيضا وفاة 918 حالة جديدة ما رفع إجمالي الوفيات إلى 108 آلاف و334 حالة.

وانتشر الفيروس بوتيرة مقلقة في الهند منذ أن بدأت السلطات في تخفيف الإغلاق الصارم في نهاية مايو الماضي.

وتم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بكوفيد-19 في الهند في 30 يناير، ووصل العدد إلى أول مليون حالة في 16 يوليو.

وكان الانتشار متسارعا منذ ذلك الحين، حيث أضيفت 6 ملايين حالة في أقل من ثلاثة أشهر.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن حالات الشفاء الجديدة من مرضى «كوفيد- 19» في الهند تجاوزت الإصابات الجديدة لأكثر من ثلاثة أسابيع.

يشار إلى أن الهند سجلت أعلى عدد حالات شفاء من الفيروس في العالم، حيث إن معدل الشفاء يقدر بـ2ر86%.

كما أن معدل الوفاة بالفيروس في الهند أقل بكثير من الدول الأكثر تضررا من الفيروس.

ولكن الكثير من خبراء علم الأوبئة أرجعوا انخفاض معدل الوفاة بالفيروس في الهند إلى ارتفاع نسبة الشباب بين المواطنين.. كما قال بعض الخبراء إن إجمالي حالات الوفاة بالفيروس في الهند منخفضة بسبب عدم دقة الإحصاء.

ويقول خبراء الصحة إن الهند تقوم بأداء جيد في ظل التحديات التي تواجهها، وتتمثل في تعداد السكان الكبير، والمدن المكتظة بالسكان، وضعف البنية التحتية لقطاع الصحة.

وقال راجان شارما، رئيس الرابطة الطبية الهندية: "الهند بمثابة 24 دولة فيما يتعلق بتعداد سكانها.. التحديات استثنائية، ولكن أعدادنا أقل بكثير.. في الوقت الذي انهارت فيه أفضل الأنظمة الصحية في العالم، صمدت الهند رغم افتقارها للموارد".

موضوعات متعلقة

لفتة إنسانية.. السيسى يطالب الشيخ الجندى بإزالة الكمامة

سعر الدولار اليوم الأحد 11-10-2020

تفاصيل نفوق 11 «دولفين» في البحر الأحمر

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

الصور

image description

استمرار العمل بمحطة رفع نزلة باخوم ضمن مبادرة حياة كريمة بأسيوط

image description

الرئيس السيسي يزور جناح مدينة الأثاث بمعرض «تراثنا»

image description

محافظ أسيوط يلتقى أهالى قرى ديروط لبحث احتياجاتهم وحل شكاواهم

image description

محافظ أسيوط يلتقى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

image description

«مرافق الدقهلية» تحرر شوارع سندوب من الباعة الجائلين

الأكثر قراءة

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

تنسيق الأزهر 2020.. مؤشرات القبول بالكليات في القاهرة والأقاليم

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

الضباع مهددة بالانقراض في الجزائر

مراهقة أميركية تحطم رقمين قياسيين لأطول ساقين

هرمون «الحب» يمكن أن يحمل مفتاحًا لعلاج كورونا

رقائق حيوية جديدة تساعد في تشخيص وعلاج السرطان

أيام زمان

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

توفي حزنًا على زوجته.. قصة فنان مسيحي حفظ القرآن وشارك في «كليم الله»

«قبل رحيلها بيومين».. كواليس إذاعة خبر وفاة «أم كلثوم» بالخطأ

«كنت ناصري».. اعترافات نجيب محفوظ عن ثورة يوليو

مقالات الرأي
ماجد حبته
نوبل للسلام.. والطعام
د.أحمد الخميسى
ذكرى ميلاد شوقى.. شاعر الأمراء
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
المزيد

الثقافة

خالد جلال يشهد الليلة الثالثة لحفلات فرقة «رضا» بساحة الهناجر

«ربع قرن لاقتناص تنهيدة».. ديوان جديد لمروة مجدى عن قصور الثقافة

وزيرة الثقافة: الأوبرا أحد الأعمدة القوية لتطوير الوعى

تخفيض 30% على إصدارات الجامعة الأمريكية بالقاهرة حتى 31 أكتوبر