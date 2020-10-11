«الحماية المدنية» تخمد حريقا بجوار محطة مياه طنطا (صور)

اندلع قبل قليل حريق بأشجار مجاورة لإحدى محطات المياه بمنطقة المقاولون العرب مما أدى إلى تطاير النيران داخل المحطة مما أدى إلى وجود حالة من الفزع والهلع بين الموظفين والمواطنين القاطنين بجوار المحطة.على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالغربية لإخماد النيران قبل تصاعدها داخل الشركة ووصول النيران للمولدات.أخطر اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية وحرر محضر وجاري عمليات التبريد من قبل قوات الحماية والإطفاء حفاظا على المحطة.