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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يوجه بإنهاء أعمال البنية التحتية ورفع المخلفات بطريق السماد

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:25 ص
طريق السماد
طريق السماد
أسوان_إسراء توفيق
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وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في إطار حرصه على التجاوب السريع مع شكاوى المواطنين والعمل على إيجاد حلول جذرية لها، رئيس مركز ومدينة أسوان العميد طارق لطفي بالتنسيق مع الجهات المختصة طريق السماد للإسراع في إنهاء أعمال مد وتركيب شبكات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء، بالإضافة إلى إدخال شبكات الغاز الطبيعي للمناطق السكنية الواقعة شرق الطريق بالكحروب والناصرية وخور عواضة وذلك تمهيدًا لأعمال رفع الكفاءة والرصف بطول 8 كم ضمن الخطة الإضافية للرصف بإعتمادات 151،1 مليون جنيه.

وأوضح أن تنفيذ أعمال رصف طريق السماد سيتوازي مع تحويل حركة سير النقل الثقيل تجاه الطريق الصحراوي الشرقي الجديد العلاقي كوبري أسوان الملجم بطول 23 كم وتكلفة تزيد عن 800 مليون جنيه والذي سيتم تنفيذه بنظام الرصف الخرساني لتحمل الأوزان الثقيلة لسيارات نقل الخامات الحجرية.

وكلف محافظ أسوان مشروع النظافة التابع لمجلس مدينة أسوان بالاستمرار في جرد ورفع الأتربة فى المواقع التي لا تشهد أعمال بنية أساسية لتسهيل الحركة المرورية، بجانب رفع القمامة والمخلفات على طول مصرف السيل من خلال 3 ورديات عمل وعلى مدار الـ 24 ساعة وذلك لحين تنفيذ مشروع رصف الطريق ورفع كفاءته.

ومن جانبه أكد العميد طارق لطفي رئيس مركز ومدينة أسوان بأن طريق السماد هو أحد أهم المحاور المرورية في الجانب الشرقي للمدينة والذي يشهد كثافة مرورية وخاصة سيارات النقل الثقيل المحملة بأطنان من كتل الجرانيت والرخام والمواد المحجرية المختلفة مما أدى لسوء حالة الطريق وتشويهه بالحفر والكسور العديدة، علاوة على تراكمات الأتربة الناتجة من أعمال الحفر لشبكات البنية التحتية، مضيفًا بأنه بالنسبة للشوارع الداخلية والتى لا يوجد بها أعمال بنية أساسية يتم بشكل يومي ومتدرج تنفيذ أعمال رفع المخلفات وجرد الأتربة مثل طرق وشوارع كيما والسيل الجديد وكلية التربية والنفق.

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