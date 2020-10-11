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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصادر قضائية: النيابة الإدارية رشحت شريف حشيش لعضوية «الوطنية للانتخابات»

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:22 ص
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
محمد عيسي
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كشفت مصادر قضائية، أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية اختار المستشار شريف حشيش، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت المصادر، أن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصاتها وفقًا لما حدده الدستور وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات تشمل:
- إصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين، وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا.
- إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمني لكل منهما، بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور.

- فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة بالإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح وتلقي طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة والبت فيها وإعلان أسماء المترشحين ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاءات والانتخابات بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.

- طلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم، بعد موافقة المجالس لكل منها بحسب الأحوال، ويجوز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة للمعاونة في ذلك وتحديد مقار ومراكز الاقتراع وتوزيع الأعضاء.

- إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل وخارج اللجان.

- وضع قواعد التصويت للمصريين بالخارج والتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان النزاهة والحياد.

- تحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق والإعلان والرقابة عليها، فضلا عن تحديد تاريخ بدء الانتخابات ونهايتها.

- وضع قواعد متابعة العملية من خلال وسائل الإعلام والمنظمات المحلية والأجنبية ووضع قواعد عمل استطلاعات رأي وتوعية وتثقيف الناخبين.

- وضع نظام لتحديد الرموز الانتخابية، ووضع قواعد تلقي التظلمات والشكاوى مع حفظ أوراق العملية الانتخابية واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها.

- تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين وإعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، ووضع قواعد التنازل عن الترشح ووضع قواعد وإجراءات إخطار المرشحين بالقرارات.

- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، فضلا عن إعلان نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب.

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