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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القومي للأمومة» يرفع شعار «طفلة 2020 تعليم صحة تمكين»

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:22 ص
الدكتورة سحر السنباطي
الدكتورة سحر السنباطي
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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تحت شعار "طفلة 2020 تعليم، صحة، تمكين" يحتفل المجلس القومي للطفولة والأمومة باليوم العالمي للفتاة والذي يوافق 11 أكتوبر من كل عام.

وفي هذا الصدد أرسلت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة رسالة حب وتقدير لبنات مصر العزيزات موجهة لهن رسالة "أنتن أمل مصر ومستقبلها المشرق، سنظل دائما السند والدعم لكن وسنقف بقوة ضد أي تهديد من شأنه أن يشكل تحديًا في مسيرتكن الزاهرة".

ولفتت السنباطي إلى أن الشعار الذي خصصه المجلس للاحتفال بهذا اليوم "طفلة 2020 تعليم، صحة، تمكين" يتواكب مع مسيرة المجلس في دعم الفتيات ورؤية مصر 2030.

وقالت السنباطي، إننا اليوم نجدد التزامنا على دعم كافة القضايا الخاصة بحقوق الفتيات والعمل على إنهاء كافة الممارسات الضارة التي تلحق بهن كزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) والتسرب من التعليم قائلة "نحن عازمون وبقوة للتصدي لكافة التهديدات والأضرار التي تلحق بفتياتنا وتعكر صفو حياتهن"، وذلك بما يتماشى مع الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 – 2030 والتي تسعى لحماية ودعم وتمكين الأطفال وخاصة الفتيات والتي تتسق أهدافها مع رؤية مصر وأهداف التنمية المستدامة 2030 والتي تتضمن أهداف طموحة في تحقيق مستقبل أفضل للبنات العزيزات.

وأكدت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة منذ إنشائه قد اتخذ خطوات جادة نحو دعم الفتيات وإنهاء العنف الممارس ضدهن، وفي هذا الصدد لفتت إلى أن المجلس بالتعاون مع يونيسف مصر قد أطلق المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات (دوّي) والتي تمثل صيحة الفوز والانتصار لفتيات مصر وحقوقهن، مشيرة إلى أن هدف المبادرة هو الوصول إلى تحسين وضعهن بشكل ملموس في ظل وجود بعض التحديات التي تؤثر عليهن في مجالات عديدة؛ كالتعليم والصحة والتمكين بوجه عام، وتعرضهن للعنف والإساءة.

وفي هذا السياق التقت الدكتورة سحر السنباطي بسفيرات وسفراء مبادرة دوّي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفتاة وذلك للاستماع إليهم ولتطلعاتهم وأمنياتهم.

ولفتت إلى أن هذا الحوار هو بداية لسلسة حوارات مع قيادات مختلفة سيتم عقدها للاستماع إلى آرائهم في القضايا التي تخصهم وتسهيلًا لإيصال صوتهم لصانعي القرار.

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