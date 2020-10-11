اختراق الهدنة بين أرمينيا وأذربيجان عقب اتفاق وقف إطلاق النار

أعلن وزير الخارجية الأذربيجاني، اليوم الأحد، أن القوات الأرمينية قصفت منطقة في جانجا، ثاني أكبر مدن البلاد، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص.وكتب في تغريدة على حسابه على تويتر: قصف أرمني ليلي استهدف منطقة آهلة بالسكن، أوقع 7 قتلى و33 جريحًا بينهم أطفال.أتى ذلك، بعد أن وافقت كل من أرمينيا وأذربيجان، بوساطة روسية، على وقف إطلاق النار في ناجورنو كاراباخ ابتداء من السبت بعد أسبوعين من القتال العنيف الذي مثل أسوأ اندلاع للأعمال العدائية في الإقليم الانفصالي منذ ربع قرن.لكن الجانبين اتهما بعضهما الآخر على الفور بخرق الاتفاق عبر تنفيذ هجمات جديدة.كما أوضح وزيرا خارجية البلدين في بيان أمس أن الهدنة تهدف إلى تبادل الأسرى واستعادة الجثث، مضيفين أنه سيتم الاتفاق على تفاصيل محددة في وقت لاحق.جاء الإعلان عن الهدنة بعد 10 ساعات من المحادثات الشاقة في موسكو برعاية وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي قرأ البيان. ونص على أن وقف إطلاق النار يجب أن يمهد الطريق لمحادثات لتسوية الصراع.إلا أن تلك الهدنة الهشة لا تبشر بأنها ستصمد، في ظل تواصل الاتهامات بين الطرفين خلال الساعات الماضية، وآخرها ما صدر اليوم عن وزير خارجية أذربيجان.لكن في حال صمدت فسيشكل ذلك إنجازا دبلوماسيا كبيرا لروسيا التي لديها اتفاقية أمنية مع أرمينيا ولكنها تقيم أيضا علاقات حميمة مع أذربيجان.وشاركت روسيا في رعاية محادثات السلام حول ناغورنو كاراباخ مع الولايات المتحدة وفرنسا كرئيسين مشاركين لما يسمى بمجموعة مينسك، التي تعمل تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. لم تتوصل تلك الرعاية إلى أي اتفاق، ما زاد من سخط أذربيجان.