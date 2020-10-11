اجتماع طارئ بمجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي لبحث العرض العسكري «الشمالي»

ذكر المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي أن مجلس الأمن القومي سيعقد اجتماعا طارئا اليوم الأحد لبحث العرض العسكري الكوري الشمالي الأخير، لإحياء الذكرى الـ75 لتأسيس حزب العمال الحاكم الكوري الشمالي، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماع تحليل التصريحات الصادرة عن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج-أون والصاروخ الباليستي الجديد العابر للقارات بالإضافة إلى صاروخ باليستي جديد، تم إطلاقه من غواصة والذي تم كشف النقاب عنه في العرض العسكري.ومن المحتمل أن تتركز المناقشات بشكل خاص على خطاب كيم، الذي أعرب فيه عن أمله في أن تتعافى كوريا الجنوبية سريعا من وباء فيروس كورونا وتتحد الكوريتان معا بعد تجاوز الأزمة الصحية.كما تعهد كيم بمواصلة تعزيز رادع الحرب للدفاع عن الذات، على الرغم من أنه لم يذكر الولايات المتحدة خلال الخطاب.